На дорогах будет скользко, возможны порывы южного ветра. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 11 января?

Температура воздуха в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью и днем составит 5 – 10 градусов мороза. В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 тепла.

На остальной территории Украины будет облачно с прояснениями, без осадков, лишь в западных областях днем возможен небольшой снег. На дорогах местами ожидается гололедица.

Температура ночью составит 15 – 20 градусов мороза, днем – 9 – 14 градусов мороза. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

В каких областях возможна непогода?

В воскресенье, 11 января, в юго-восточной части Украины, а также днем на Харьковщине прогнозируют значительный снег, мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега и гололед.

На дорогах ожидается гололедица, порывы южного ветра будут достигать 15– 20 метров в секунду. Синоптики объявили І уровень опасности - желтый.

Неблагоприятные погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.



Предупреждение об опасных явлениях / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах 11 января?

Киев -12...-10

Ужгород -9...-7

Львов -10...-8

Ивано-Франковск -10...-8

Тернополь -10...-8

Черновцы -10...-8

Хмельницкий -10...-8

Луцк -10...-8

Ровно -10...-8

Житомир -12...-10

Винница -10...-8

Одесса -8...-6

Николаев -8...-6

Херсон -1...+1

Симферополь -1...+1

Кропивницкий -10...-8

Черкассы -10...-8

Чернигов -12...-10

Сумы -12...-10

Полтава -10...-8

Днепр -8...-6

Запорожье -1...+1

Донецк 0...+2

Луганск 0...+2

Харьков -8...-6



Прогноз погоды в Украине на 11 января / Карта Укргидрометцентра

Что известно о непогоде, которая бушует в Украине?