На дорогах будет скользко, возможны порывы южного ветра. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Экстремальные морозы в Украине: синоптики сказали, будет ли стремительное снижение температур

Какой будет погода в Украине 11 января?

Температура воздуха в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью и днем составит 5 – 10 градусов мороза. В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 тепла.

На остальной территории Украины будет облачно с прояснениями, без осадков, лишь в западных областях днем возможен небольшой снег. На дорогах местами ожидается гололедица.

Температура ночью составит 15 – 20 градусов мороза, днем – 9 – 14 градусов мороза. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

В каких областях возможна непогода?

В воскресенье, 11 января, в юго-восточной части Украины, а также днем на Харьковщине прогнозируют значительный снег, мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега и гололед.

На дорогах ожидается гололедица, порывы южного ветра будут достигать 15– 20 метров в секунду. Синоптики объявили І уровень опасности - желтый.

Неблагоприятные погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Предупреждение об опасных явлениях / Карта Укргидрометцентра
Предупреждение об опасных явлениях / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах 11 января?

  • Киев -12...-10
  • Ужгород -9...-7
  • Львов -10...-8
  • Ивано-Франковск -10...-8
  • Тернополь -10...-8
  • Черновцы -10...-8
  • Хмельницкий -10...-8
  • Луцк -10...-8
  • Ровно -10...-8
  • Житомир -12...-10
  • Винница -10...-8
  • Одесса -8...-6
  • Николаев -8...-6
  • Херсон -1...+1
  • Симферополь -1...+1
  • Кропивницкий -10...-8
  • Черкассы -10...-8
  • Чернигов -12...-10
  • Сумы -12...-10
  • Полтава -10...-8
  • Днепр -8...-6
  • Запорожье -1...+1
  • Донецк 0...+2
  • Луганск 0...+2
  • Харьков -8...-6

Прогноз погоды в Украине на 11 января / Карта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на 11 января / Карта Укргидрометцентра

Что известно о непогоде, которая бушует в Украине?

  • В Киеве из-за зимней непогоды падали деревья, образовались катки, а провода обледенели, что привело к проблемам с электротранспортом. В Киевской области без света осталось 75 тысяч семей, полиция призвала граждан избегать пребывания вблизи обледенелых деревьев.

  • Кабинет Министров решил перевести учебные заведения на дистанционное обучение или каникулы из-за ухудшения погодных условий как минимум до 19 января. Решение о соответствующих изменениях в формате обучения будут принимать с учетом выводов комиссий по техногенно-экологической безопасности и реальной ситуации в регионах.

  • Из-за сильных снегопадов и гололеда в Украине по состоянию на обед 8 января было зафиксировано более 100 ДТП, на дорогах – значительные пробки. Сложнее всего было в западных областях. Сложные погодные условия продлятся как минимум до 19 января.