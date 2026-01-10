Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи на брифинге.

Смотрите также Надолго ли будет холод до -20 градусов

Будут ли сильные морозы в Украине в ближайшее время?

Экстремальные минусовые значения температуры воздуха в Украине не прогнозируются. Ранее ряд СМИ публиковал сообщения, которые пугали – мол, следующая неделя может быть очень морозной.

По словам Натальи Птухи, таких страшных морозов в Украине не должно быть. Прогностические модели часто обновляются, поэтому через несколько дней нынешняя информация может быть не актуальной.

За пределами 5 суток лучше вообще не ориентироваться на них, тем более когда вот такие динамические процессы происходят, и они кардинально могут измениться,

– отметила пресс-секретарь Укргидрометцентра.

Наталья Птуха призвала медиа постоянно проверять информацию. По ее словам остатки недавнего циклона могут наблюдаться в субботу, 10 января, на Севере и Северо-Востоке. Там могут быть небольшие осадки в течение 10 – 12 января. Преимущественно речь идет о мокром снеге и вероятном гололеде.

Как объясняет Наталья Птуха, такая погода считается хорошей для аграриев. Морозы будут поступать не на голую, а на немного заснеженную землю. В частности гололедица прогнозируется в западных, северных и частично центральных областях.

Какая погода ожидается в ближайшее время?