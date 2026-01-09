Об этом начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Смотрите также Каждый день будет холодать: синоптик ответила, где будет самая низкая температура
Как долго в Украине продержится мороз до -20 градусов?
Наталья Птуха отметила, что самая низкая температура ожидается в северо-западной части Украины. Мороз, со значениями -13 – -18, а иногда и -20 градусов будет держаться еще несколько дней. Это выходные и начало следующей недели.
Ночи будут морозные до 14 января. Холодная погода охватит практически всю территорию Украины с начала следующей недели за исключением южных и восточных областей.
Какую погоду прогнозируют на 10 января?
В Укргидрометцентре говорят, что погода будет разнообразной, то есть будет отличаться от области к области.
В северной и северо-восточной части страны ожидают небольшой снег, утром и днем на юго-востоке и востоке умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. На остальной территории без осадков.
Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, но днем в юго-восточной части местами порывы 15 – 18 метров в секунду.