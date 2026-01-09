Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой прогноз погоды в Украине на 10 января?
В Укргидрометцентре говорят, что погода будет разнообразной, то есть будет отличаться от области к области.
Южный циклон переместится на север от Украины, постепенно теряя активность, в его тыловой части будет поступать холодный воздух, который в дальнейшем охватит большинство территории,
– информируют синоптики.
В северной и северо-восточной части небольшой снег, утром и днем на юго-востоке и востоке страны умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. На остальной территории без осадков.
Обратите внимание! На дорогах местами будет удерживаться гололедица.
Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, но днем в юго-восточной части местами порывы 15 – 18 метров в секунду.
Холоднее всего будет в западных и Винницкой областях – ночью -13...-18 градусов, в дневные часы -9...-14.
В северных, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях ночью и днем -7...-12. На остальной территории в ночные часы -3...-8 градусов, днем от -2 до +3.
В Крыму ночью около нуля, днем +3...+8.
Какая погода будет в Киеве 10 января?
Будет облачно, пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров на секунду.
Температура по области ночью и днем составит -7...-12 градусов. В Киеве ночью и днем около -10.
Украинцев предупредили о ледовых явлениях
10 – 14 января, в связи с резким снижением температуры воздуха, на реках (кроме украинского участка Дуная) и водохранилищах Украины ожидается усиление ледовых явлений до установления ледостава.
На открытых участках рек возможно активное образование шуги, на отдельных участках – формирование зажоров и резкие колебания уровней воды, без негативных последствий.
Ледовые явления в Украине / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев -11...-9
- Ужгород -10...-8
- Львов -12...-10
- Ивано-Франковск -12...-10
- Тернополь -12...-10
- Черновцы -12...-10
- Хмельницкий -12...-10
- Луцк -13...-11
- Ровно -12...-10
- Житомир -11...-9
- Винница -11...-9
- Одесса 0...+2
- Николаев 0...+2
- Херсон 0...+2
- Симферополь +5...+7
- Кропивницкий -9...-7
- Черкассы -10...-8
- Чернигов -11...-9
- Сумы -8...-6
- Полтава -9...-7
- Днепр 0...-2
- Запорожье 0...+2
- Донецк +1...+3
- Луганск -1...+1
- Харьков 0...-2
Прогноз погоды в Украине на 10 января / Укргидрометцентр
Из-за такой морозной погоды Кабмин рекомендовал или продлить каникулы, или перейти на дистанционное обучение. Как поступили в разных регионах – читайте здесь.