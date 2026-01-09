Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Який прогноз погоди в Україні на 10 січня?

В Укргідрометцентрі кажуть, що погода буде різноманітною, тобто відрізнятиметься від області до області.

Південний циклон переміститься на північ від України, поступово втрачаючи активність, в його тиловій частині надходитиме холодне повітря, яке надалі охопить більшість території,

– інформують синоптики.

У північній та північно-східній частині невеликий сніг, вранці та вдень на південному сході та сході країни помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На решті території без опадів.

Зверніть увагу! На дорогах місцями утримуватиметься ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, але вдень у південно-східній частині місцями пориви 15 – 18 метрів на секунду.

Найхолодніше буде у західних та Вінницькій областях – вночі -13...-18 градусів, у денні години -9...-14.

У північних, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях вночі та вдень -7...-12. На решті території в нічні години -3...-8 градусів, удень від -2 до +3.

У Криму вночі близько нуля, вдень +3...+8.

Яка погода буде в Києві 10 січня?

Буде хмарно, пройде невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі та вдень становитиме -7...-12 градусів. У Києві вночі та вдень близько -10.

Українців попередили про льодові явища

10 – 14 січня, у зв'язку з різким зниженням температури повітря, на річках (крім української ділянки Дунаю) та водосховищах України очікується посилення льодових явищ до встановлення льодоставу.

На відкритих ділянках річок можливе активне утворення шуги, на окремих ділянках – формування зажорів та різкі коливання рівнів води, без негативних наслідків.



Льодові явища в Україні / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ -11...-9

Ужгород -10...-8

Львів -12...-10

Івано-Франківськ -12...-10

Тернопіль -12...-10

Чернівці -12...-10

Хмельницький -12...-10

Луцьк -13...-11

Рівне -12...-10

Житомир -11...-9

Вінниця -11...-9

Одеса 0...+2

Миколаїв 0...+2

Херсон 0...+2

Сімферополь +5...+7

Кропивницький -9...-7

Черкаси -10...-8

Чернігів -11...-9

Суми -8...-6

Полтава -9...-7

Дніпро 0...-2

Запоріжжя 0...+2

Донецьк +1...+3

Луганськ -1...+1

Харків 0...-2



Прогноз погоди в Україні на 10 січня / Укргідрометцентр

Через таку морозну погоду Кабмін рекомендував або продовжити канікули, або перейти на дистанційне навчання. Як вчинили в різних регіонах – читайте тут.