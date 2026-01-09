Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

Зачем в Киеве сливают воду из труб?

В КГГА объяснили, что слив воды, или сдренирование, является стандартным техническим мероприятием при минусовой температуре. Там заверили, что этот процесс не означает длительное отсутствие тепла.

Во время аварий в морозную погоду, когда временно прекращается циркуляция теплоносителя, слива воды из домовых систем отопления является обязательным техническим действием. Вода при минусовой температуре быстро замерзает, и именно сливание позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования,

– написали в КГГА.

Чиновники заявили: такую процедуру применяют даже тогда, когда отключение может длиться несколько часов или сутки – это требование безопасности. А слив воды не означает, что тепло будет отсутствовать длительное время.

"Такие рекомендации правительства действуют в Украине почти 20 лет и предусмотрены правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей. Решение о сдренировании принимает лицо, ответственное за техническое состояние и эксплуатацию тепловых сетей предприятия по согласованию с энергоснабжающей организацией", – добавили во власти.

Какая ситуация в Киеве после обстрела 9 января?

Жестокие ночные удары стали самыми масштабными с начала осени. Россияне выпустили по столице 36 ракет и почти 250 беспилотников.

"Вследствие повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без снабжения. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет продолжаться восстановление тепла", – рассказали в КГГА.

Ситуация в городе там назвали чрезвычайно сложной, однако она контролируемая с точки зрения систем жизнеобеспечения.

С ночи 9 января энергетики и другие городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации на объектах, несмотря на риски и непогоду.

Заметим, что из-за вражеской атаки в Киеве погибли гражданские и медик. Были ранены 26 граждан, среди них полицейский, пятеро работников ГСЧС и четверо медиков.