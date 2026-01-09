Про це начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Кожного дня буде холодати: синоптикиня відповіла, де буде найнижча температура

Як довго в Україні протримається мороз до -20 градусів?

Наталія Птуха зазначила, що найнижча температура очікується у північно-західній частині України. Мороз, зі значеннями -13 – -18, а подекуди й -20 градусів триматиметься ще кілька днів. Це вихідні та початок наступного тижня.

Ночі будуть морозні до 14 січня. Холодна погода охопить практично усю територію України з початку наступного тижня за виключенням південних та східних областей.

Яку погоду прогнозують на 10 січня?