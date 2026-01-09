Про це начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Як довго в Україні протримається мороз до -20 градусів?
Наталія Птуха зазначила, що найнижча температура очікується у північно-західній частині України. Мороз, зі значеннями -13 – -18, а подекуди й -20 градусів триматиметься ще кілька днів. Це вихідні та початок наступного тижня.
Ночі будуть морозні до 14 січня. Холодна погода охопить практично усю територію України з початку наступного тижня за виключенням південних та східних областей.
Яку погоду прогнозують на 10 січня?
В Укргідрометцентрі кажуть, що погода буде різноманітною, тобто відрізнятиметься від області до області.
У північній та північно-східній частині країни очікують невеликий сніг, вранці та вдень на південному сході та сході помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На решті території без опадів.
Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, але вдень у південно-східній частині місцями пориви 15 – 18 метрів на секунду.