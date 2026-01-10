Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Смотрите также Надолго ли будет холод до -20 градусов

Когда может уменьшиться мороз?

Наталья Птуха рассказала, что в субботу, 10 января, температурные показатели будут колебаться от 9 до 14 градусов мороза в дневные часы. Во всех остальных регионах морозы будут слабее. Холод удержится и в воскресенье, 11 января.

По ее словам, тогда в ночное время стоит ждать от 15 до 20 градусов мороза, а в течение дня будет от 9 до 14 градусов мороза. Наиболее ощутимым холод будет в северных и западных областях, и частично – в центральных.

Она добавила, что в период с 12 по 14 января подобная ситуация сохранится. Согласно предварительным расчетам, ночью стоит ожидать от 13 до 18 градусов мороза, а днем обещают от 12 до 14 градусов мороза.

В южной и восточной частях страны температура воздуха в эти даты будет от 8 до 13 градусов мороза в ночное время и от 2 до 7 градусов мороза в течение дня. Но уже 17 – 19 января ожидается ослабление морозов.

Где-то уже на 3 – 8 градусов. Днем на юге и западе Украины, возможно, даже до оттепели,

– отметила она.

Какой будет погода вскоре?