На дорогах буде слизько, можливі пориви південного вітру. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 11 січня?

Температура повітря в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях уночі й удень становитиме 5 – 10 градусів морозу. У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 тепла.

На решті території України буде хмарно з проясненнями, без опадів, лише в західних областях удень можливий невеликий сніг. На дорогах місцями очікується ожеледиця.

Температура вночі становитиме 15 – 20 градусів морозу, вдень – 9 – 14 градусів морозу. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

У яких областях можлива негода?

У неділю, 11 січня, у південно-східній частині України, а також удень на Харківщині прогнозують значний сніг, мокрий сніг із дощем, налипання мокрого снігу та ожеледь.

На дорогах очікується ожеледиця, пориви південного вітру сягатимуть 15– 20 метрів за секунду. Синоптики оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.



Попередження про небезпечні явища / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах 11 січня?

Київ -12…-10

Ужгород -9…-7

Львів -10…-8

Івано-Франківськ -10…-8

Тернопіль -10…-8

Чернівці -10…-8

Хмельницький -10…-8

Луцьк -10…-8

Рівне -10…-8

Житомир -12…-10

Вінниця -10…-8

Одеса -8…-6

Миколаїв -8…-6

Херсон -1…+1

Сімферополь -1…+1

Кропивницький -10…-8

Черкаси -10…-8

Чернігів -12…-10

Суми -12…-10

Полтава -10…-8

Дніпро -8…-6

Запоріжжя -1…+1

Донецьк 0…+2

Луганськ 0…+2

Харків -8…-6



Прогноз погоди в Україні на 11 січня / Карта Укргідрометцентру

