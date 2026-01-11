Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Когда ожидать потепления?

По прогнозам, ориентировочно до 15 января минусовая температура будет удерживаться по всей территории Украины как днем, так и в ночные часы.

А вот с 17 – 19 января прогнозируем ослабление морозов в дневную часть суток, а на Юге и Западе страны даже могут быть оттепели,

– пояснила Наталья Птуха.

Некоторые синоптики также сообщали о возможных сильных морозах до -30 градусов, в частности в Киеве и северо-западных областях, уже в середине января.

Однако Наталья Птуха отметила, что сейчас наоборот речь идет о повышении температуры воздуха. В случае возможных изменений погоды они обнародуют соответствующие данные дополнительно.

Как непогода повлияла на ситуацию в регионах?