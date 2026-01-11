Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Когда ожидать потепления?
По прогнозам, ориентировочно до 15 января минусовая температура будет удерживаться по всей территории Украины как днем, так и в ночные часы.
А вот с 17 – 19 января прогнозируем ослабление морозов в дневную часть суток, а на Юге и Западе страны даже могут быть оттепели,
– пояснила Наталья Птуха.
Некоторые синоптики также сообщали о возможных сильных морозах до -30 градусов, в частности в Киеве и северо-западных областях, уже в середине января.
Однако Наталья Птуха отметила, что сейчас наоборот речь идет о повышении температуры воздуха. В случае возможных изменений погоды они обнародуют соответствующие данные дополнительно.
Как непогода повлияла на ситуацию в регионах?
На Ивано-Франковщине из-за масштабных снегопадов замело часть автодороги Р-24 Татаров – Каменец-Подольский. На отдельных участках высота сугробов местами превышает рост взрослого человека.
В восточной части Харьковской области прогнозируют налипание мокрого снега и гололед. На западе области и в Харькове ожидается сильный снег, метель и дождь. В регионе объявлен І уровень опасности – желтый.
Специалисты предупреждают, что погодные условия могут значительно осложнить работу критических предприятий, а также создать проблемы для движения транспорта на дорогах.