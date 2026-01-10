В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, какие регионы в опасности, пишет 24 Канал.

Какой будет погода на Харьковщине 11 января?

По данным синоптиков, в воскресенье в юго-восточной части Украины ожидается резкое осложнение погодных условий. В восточной части Харьковской области прогнозируют налипание мокрого снега и гололед. На западе области и в Харькове ожидается сильный снег, метель и дождь. В регионе объявлен І уровень опасности – желтый.

Ветер 11 января будет южный, его порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Специалисты предупреждают – погодные условия могут значительно осложнить работу критических предприятий, а также создать проблемы для движения транспорта на дорогах. Поэтому начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал местных быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности во время непогоды.

