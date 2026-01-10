В ближайшие дни погода должна улучшиться. Об этом 24 Каналу в интервью рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Смотрите также Где ударят морозы, действительно ли будет до -30 градусов и когда придет потепление: интервью о погоде в Украине
Какой будет погода на Юге Украины в ближайшие дни?
В течение 10 – 11 января там прогнозируют умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед. Порывы ветра могут затруднять передвижение, особенно на дорогах, поэтому водителям и пешеходам советуют быть осторожными.
Снегопады в регионе будут способствовать более мягкой температуре воздуха – сильных морозов не ожидается.
Там отдельно идет свой процесс: наблюдается атмосферный фронт. Даже образование локального циклона может быть, местами налипание мокрого снега, гололед. Поэтому надо внимательно следить за предупреждениями на местах,
– сказала Наталья Птуха.
Синоптики отмечают, что 12 января осадки постепенно будут прекращаться, и погодные условия улучшатся. Однако в период снегопадов стоит внимательно следить за местными сообщениями о состоянии дорог и безопасности передвижения.
Что известно о непогоде, которая бушует в Украине?
В Киеве из-за зимней погоды падали деревья, на улицах образовались скользкие участки, а покрытые льдом провода, вызвали перебои в работе электротранспорта. На Киевщине без света остались около 75 тысяч домохозяйств.
Из-за сильных снегопадов и гололеда по состоянию на обед 8 января в Украине зафиксировали более 100 ДТП, на дорогах образовались значительные пробки. Самая сложная ситуация наблюдалась в западных областях. Погодные осложнения продлятся как минимум до 19 января.
Правительство приняло решение перевести школы и другие учебные заведения на дистанционное обучение дистанционное обучение или объявить каникулы из-за неблагоприятных погодных условий как минимум до 19 января. Окончательное решение о формате обучения в каждом регионе будут принимать самостоятельно.