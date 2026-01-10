Найближчими днями погода має покращитися. Про це 24 Каналу в інтерв'ю розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Дивіться також Де вдарять морози, чи дійсно буде до -30 градусів і коли прийде потепління: інтерв'ю про погоду в Україні
Якою буде погода на Півдні України найближчими днями?
Протягом 10 – 11 січня там прогнозують помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. Пориви вітру можуть ускладнювати пересування, особливо на дорогах, тож водіям та пішоходам радять бути обережними.
Снігопади у регіоні сприятимуть м'якшій температурі повітря – сильних морозів не очікується.
Там окремо йде свій процес: спостерігається атмосферний фронт. Навіть утворення локального циклону може бути, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Тому треба уважно слідкувати за попередженнями на місцях,
– сказала Наталія Птуха.
Синоптики зазначають, що 12 січня опади поступово припинятимуться, і погодні умови покращаться. Проте у період снігопадів варто уважно стежити за місцевими повідомленнями про стан доріг та безпеку пересування.
Що відомо про негоду, яка вирує в Україні?
У Києві через зимову погоду падали дерева, на вулицях утворилися слизькі ділянки, а вкриті льодом дроти, спричинили перебої в роботі електротранспорту. На Київщині без світла залишилися близько 75 тисяч домогосподарств.
Через сильні снігопади та ожеледицю станом на обід 8 січня в Україні зафіксували понад 100 ДТП, на дорогах утворилися значні затори. Найскладніша ситуація спостерігалася у західних областях. Погодні ускладнення триватимуть щонайменше до 19 січня.
Уряд ухвалив рішення перевести школи та інші навчальні заклади на дистанційне навчання або оголосити канікули через несприятливі погодні умови щонайменше до 19 січня. Остаточне рішення про формат навчання в кожному регіоні прийматимуть самостійно.