Відповідну інформацію розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Про що свідчать прогнози погоди?

Синоптикиня пояснила, що різноманітні розрахункові дані є у відкритому доступі, вони можуть охоплювати досить тривалий період, проте орієнтувалися на прогнози погоди, які охоплюють більше ніж 5 днів, не варто.

Тому що він може кардинально змінитися. І вже неодноразово були подібні ситуації. За нашими даними, якраз-таки з 17 січня мають бути послаблення морозів. Очікуємо поки так,

– наголосила вона.

Наталія Птуха уточнила, що фахівці Укргідрометцентру уточнюватимуть цю інформацію й у разі можливих змін погоди вони оприлюднять відповідні дані додатково.

Яка погода буде найближчим часом?