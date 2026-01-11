Відповідну інформацію розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.
Дивіться також Значні снігопади, дощ та ожеледиця на дорогах: на які області насувається негода
Про що свідчать прогнози погоди?
Синоптикиня пояснила, що різноманітні розрахункові дані є у відкритому доступі, вони можуть охоплювати досить тривалий період, проте орієнтувалися на прогнози погоди, які охоплюють більше ніж 5 днів, не варто.
Тому що він може кардинально змінитися. І вже неодноразово були подібні ситуації. За нашими даними, якраз-таки з 17 січня мають бути послаблення морозів. Очікуємо поки так,
– наголосила вона.
Наталія Птуха уточнила, що фахівці Укргідрометцентру уточнюватимуть цю інформацію й у разі можливих змін погоди вони оприлюднять відповідні дані додатково.
Яка погода буде найближчим часом?
Також в інтерв'ю вона повідомила, що з 11 січня, за винятком південно-східної частини, очікується подальше зниження температури десь на 2 – 7 градусів. З 12 січня плюсових температурних значень не буде поки.
Водночас про те, що на Україну насувається сильне похолодання повідомляв й Ігор Кібальчич. У деяких областях стовпчики термометрів знизяться до 19 градусів морозу. Варто очікувати ожеледицю на дорогах.
Зауважимо, у неділю, 11 січня, у південно-східній частині України, а також удень на Харківщині прогнозують значний сніг, мокрий сніг із дощем, налипання мокрого снігу та ожеледь. Можливі також шквали.