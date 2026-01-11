Соответствующую информацию рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Смотрите также Значительные снегопады, дождь и гололедица на дорогах: на какие области надвигается непогода

О чем свидетельствуют прогнозы погоды?

Синоптик объяснила, что различные расчетные данные есть в открытом доступе, они могут охватывать достаточно длительный период, однако ориентировались на прогнозы погоды, которые охватывают более 5 дней, не стоит.

Потому что он может кардинально измениться. И уже неоднократно были подобные ситуации. По нашим данным, как раз-таки с 17 января должны быть ослабление морозов. Ожидаем пока так,
– подчеркнула она.

Наталья Птуха уточнила, что специалисты Укргидрометцентра будут уточнять эту информацию и в случае возможных изменений погоды они обнародуют соответствующие данные дополнительно.

Какая погода будет в ближайшее время?

  • Также в интервью она сообщила, что с 11 января, за исключением юго-восточной части, ожидается дальнейшее снижение температуры где-то на 2 – 7 градусов. С 12 января плюсовых температурных значений не будет пока.

  • В то же время о том, что на Украину надвигается сильное похолодание сообщал и Игорь Кибальчич. В некоторых областях столбики термометров снизятся до 19 градусов мороза. Стоит ожидать гололедицу на дорогах.

  • Заметим, в воскресенье, 11 января, в юго-восточной части Украины, а также днем на Харьковщине прогнозируют значительный снег, мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега и гололед. Возможны также шквалы.