Соответствующую информацию рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.
О чем свидетельствуют прогнозы погоды?
Синоптик объяснила, что различные расчетные данные есть в открытом доступе, они могут охватывать достаточно длительный период, однако ориентировались на прогнозы погоды, которые охватывают более 5 дней, не стоит.
Потому что он может кардинально измениться. И уже неоднократно были подобные ситуации. По нашим данным, как раз-таки с 17 января должны быть ослабление морозов. Ожидаем пока так,
– подчеркнула она.
Наталья Птуха уточнила, что специалисты Укргидрометцентра будут уточнять эту информацию и в случае возможных изменений погоды они обнародуют соответствующие данные дополнительно.
Какая погода будет в ближайшее время?
Также в интервью она сообщила, что с 11 января, за исключением юго-восточной части, ожидается дальнейшее снижение температуры где-то на 2 – 7 градусов. С 12 января плюсовых температурных значений не будет пока.
В то же время о том, что на Украину надвигается сильное похолодание сообщал и Игорь Кибальчич. В некоторых областях столбики термометров снизятся до 19 градусов мороза. Стоит ожидать гололедицу на дорогах.
Заметим, в воскресенье, 11 января, в юго-восточной части Украины, а также днем на Харьковщине прогнозируют значительный снег, мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега и гололед. Возможны также шквалы.