Соответствующую информацию рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

О чем свидетельствуют прогнозы погоды?

Синоптик объяснила, что различные расчетные данные есть в открытом доступе, они могут охватывать достаточно длительный период, однако ориентировались на прогнозы погоды, которые охватывают более 5 дней, не стоит.

Потому что он может кардинально измениться. И уже неоднократно были подобные ситуации. По нашим данным, как раз-таки с 17 января должны быть ослабление морозов. Ожидаем пока так,

– подчеркнула она.

Наталья Птуха уточнила, что специалисты Укргидрометцентра будут уточнять эту информацию и в случае возможных изменений погоды они обнародуют соответствующие данные дополнительно.

Какая погода будет в ближайшее время?