Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Где будет сильный мороз вскоре?
Наталья Птуха рассказала, что с 11 января, за исключением юго-восточной части, в Украине ожидается дальнейшее снижение температуры где-то на 2 – 7 градусов. С 12 января плюсовых температурных значений не предвидится.
И, в принципе, такая ситуация в стране будет удерживаться ориентировочно до 15 января,
– сказала она.
По ее словам в западных, северных, а также большинстве центральных областей температура воздуха будет колебаться от 12 до 18 градусов мороза. Она отметила, что в северной части может быть даже до 20 градусов мороза.
"Но днем там (в северных областях – 24 Канал) стабильно -17 – -13 градусов. Поэтому пока ориентируемся на эти данные и показатели и доверяем только официальным прогнозам", – добавила представительница Укргидрометцентра.
Как изменится погода в ближайшее время?
К слову, Наталья Птуха также сообщала, что определенное ослабление морозов на территории Украины ожидается уже вскоре. Уже в конце следующей недели температурные показатели могут несколько возрасти.
Пока же на Украину надвигается сильное похолодание. В некоторых областях столбики термометров снизятся до 19 градусов мороза. Во всех регионах стоит ожидать гололедицу на дорогах и снежный накат.
Ранее предупреждали, что с 11 января в Украину придет арктический воздух из северных широт, из-за чего в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидается похолодание до -14...-20 градусов.