Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет в ближайшие дни?

Суббота, 10 января

В западных областях местами будет туман, гололедица и снежный накат, в Полесье будет незначительный снег. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -14...-19 градусов, в течение дня ожидается -7...-12 градусов.

В северных областях местами будет незначительный снег, на дорогах будет гололедица и снежный накат. В ночные часы температура воздуха будет -9...-14 градусов, а днем она составит -6...-11 градусов.

В центральных областях будет туман, ожидается снег, в Днепропетровской области он будет с дождем. На дорогах гололедица, снежный накат. Ночью температура воздуха будет -3...-8 градусов, а днем – -3...+2 градусов.

В южных областях местами будет снег или дождь, местами туман. На дорогах возможно возникновение гололеда. Температура воздуха ночью будет -4...+1 градусов, в дневное время ожидается -2...+4 градусов.

В восточных областях в дневные и вечерние часы пройдет снег, на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3...-8 градусов, а днем составит -2...+3 градусов.

Воскресенье, 11 января

В западных регионах пройдет незначительный снег, на дорогах до сих пор сохранится гололедица. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -13...-18 градусов, а днем составит -6...-11 градусов.

В северных регионах существенных осадков не будет, но на дорогах также будет сохраняться гололедица и снежный накат. Температура воздуха ночью будет -11...-16 градусов, а в дневное время ожидается -7...-12 градусов.

В центральных регионах будет снег и слабая метель, а также гололедица, в Днепропетровской области ожидаются шквалы ветра. Температурные показатели будут в пределах -5...-13 градусов ночью и -6...-11 в дневные часы.

В южных регионах пройдет дождь с переходом в снег, местами будет гололед, метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -10..+10 градусов, в зависимости от части.

В восточных регионах ожидается дождь, снег и мокрый снег, местами осадки будут значительными. На дорогах будет гололедица и снежный накат. Столбики термометров в течение суток будут показывать -6...+2 градусов.

Надолго ли задержится мороз?