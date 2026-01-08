Как это повлияет на погоду в Украине, рассказал синоптик Виталий Постригань, передает 24 Канал.

Когда и какие морозы накроют Украину?

ULLI стал причиной опасной и довольно разной погоды в Украине. Так, на западе был сильный снег, метели, метели на дорогах, на юге – грозы, а в центре – значительные дожди.

Поражали и контрасты температуры: пока в Днепре было +6, Одессе – +10, Симферополе – +13, во Львове – -5.

Но уже в ночь на 9 января температура резко упадет, дождь перейдет в снег, а ветер усилится до опасных 15 – 20 метров в секунду.

С 10 января начинается затяжной морозный период: ночью 15 – 20°, днем 8 – 13° мороза. По предварительным расчетам полярный холод сохранится минимум на неделю,

– отметил синоптик.

Он также призвал не переживать непроверенной информацией об экстремальных морозах -35 и ниже по всей Украине в конце января.

"Без паники. Такая информация не подтверждена. Мы следим за процессами в атмосфере и оперативно будем информировать", – отметил Постригань.

