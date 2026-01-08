Як це вплине на погоду в Україні, розповів синоптик Віталій Постригань, передає 24 Канал.
Дивіться також Від морозів і хуртовин до дощів та ожеледиці: прогноз погоди в Україні на 9 січня
Коли та які морози накриють Україну?
ULLI став причиною небезпечної та доволі різної погоди в Україні. Так, на заході був сильний сніг, хуртовини, перемети на дорогах, на півдні – грози, а у центрі – значні дощі.
Вражали й контрасти температури: поки у Дніпрі було +6, Одесі – +10, Сімферополі – +13, у Львові – -5.
Але уже у ніч на 9 січня температура різко впаде, дощ перейде в сніг, а вітер посилиться до небезпечних 15 – 20 метрів за секунду.
Із 10 січня починається затяжний морозний період: вночі 15 – 20°, вдень 8 – 13° морозу. За попередніми розрахунками полярний холод збережеться щонайменше на тиждень,
– зазначив синоптик.
Він також закликав не перейматися неперевіреною інформацією про екстремальні морози -35 і нижче по всій Україні наприкінці січня.
"Без паніки. Така інформація не підтверджена. Ми слідкуємо за процесами в атмосфері і оперативно інформуватимемо", – зазначив Постригань.
Зимова негода в Україні: останні новини
Сильні снігопади та ожеледиця накрила Україну 8 січня. Особливо постраждали західні області. Лише станом на обід 8 січня було зафіксовано понад 100 ДТП, а на дорогах утворилися значні затори.
Непростим день видався й у Києві та області. Там падали дерева, утворилися ковзанки на дорогах, а дроти обледеніли, що призвело до проблем з електротранспортом. В області без світла залишилося 75 тисяч родин.
Через складні погодні умови уряд дозволив освітнім закладам перейти на дистанційне навчання, а підприємствам – на віддалений режим роботи.