Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Дивіться також Сильні морози і вдень, і вночі: прогноз погоди в Україні на 10 січня

Яка погода буде найближчими днями?

Субота, 10 січня

У західних областях подекуди буде туман, ожеледиця і сніговий накат, у Поліссі буде незначний сніг. Температура повітря уночі коливатиметься в межах -14...-19 градусів, протягом дня очікується -7...-12 градусів.

У північних областях подекуди буде незначний сніг, на дорогах буде ожеледиця та сніговий накат. У нічні години температура повітря буде -9...-14 градусів, а вдень вона становитиме -6...-11 градусів.

У центральних областях буде туман, очікується сніг, у Дніпропетровській області він буде з дощем. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Уночі температура повітря буде -3...-8 градусів, а вдень – -3...+2 градусів.

У південних областях подекуди буде сніг або дощ, місцями туман. На дорогах можливе виникнення ожеледиці. Температура повітря вночі буде -4...+1 градусів, у денний час очікується -2...+4 градусів.

У східних областях у денні та вечірні години пройде сніг, на дорогах очікується ожеледиця. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3...-8 градусів, а вдень становитиме -2...+3 градусів.

Неділя, 11 січня

У західних регіонах пройде незначний сніг, на дорогах досі утримається ожеледиця. Температура повітря у нічний час коливатиметься в межах -13...-18 градусів, а вдень становитиме -6...-11 градусів.

У північних регіонах істотних опадів не буде, але на дорогах також зберігатиметься ожеледиця і сніговий накат. Температура повітря вночі буде -11…-16 градусів, а у денний час очікується -7…-12 градусів.

У центральних регіонах буде сніг та слабка хуртовина, а також ожеледиця, у Дніпропетровській області очікуються шквали вітру. Температурні показники будуть в межах -5...-13 градусів уночі та -6...-11 у денні години.

У південних регіонах пройде дощ із переходом у сніг, подекуди буде ожеледь, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Температура повітря протягом доби буде коливатися в межах -10..+10 градусів, залежно від частини.

У східних регіонах очікується дощ, сніг та мокрий сніг, місцями опади будуть значними. На дорогах буде ожеледиця та сніговий накат. Стовпчики термометрів протягом доби показуватимуть -6…+2 градусів.

Чи надовго затримається мороз?