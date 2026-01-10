Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Де буде сильний мороз невдовзі?
Наталія Птуха розповіла, що з 11 січня, за винятком південно-східної частини, в Україні очікується подальше зниження температури десь на 2 – 7 градусів. З 12 січня плюсових температурних значень не передбачається.
І, в принципі, така ситуація в країні буде утримуватися орієнтовно до 15 січня,
– сказала вона.
За її словами у західних, північних, а також більшості центральних областей температура повітря коливатиметься від 12 до 18 градусів морозу. Вона зауважила, що у північній частині може бути навіть до 20 градусів морозу.
"Але вдень там (у північних областях – 24 Канал) стабільно -17 – -13 градусів. Тому поки орієнтуємося на ці дані та показники та довіряємо тільки офіційним прогнозам", – додала представниця Укргідрометцентру.
Як зміниться погода найближчим часом?
До слова, Наталія Птуха також повідомляла, що певне послаблення морозів на території України очікується вже незабаром. Вже наприкінці наступного тижня температурні показники можуть дещо зрости.
Наразі ж на Україну насувається сильне похолодання. У деяких областях стовпчики термометрів знизяться до 19 градусів морозу. У всіх регіонах варто очікувати ожеледицю на дорогах та сніговий накат.
Раніше попереджали, що з 11 січня в Україну прийде арктичне повітря з північних широт, через що у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікується похолодання до -14...-20 градусів.