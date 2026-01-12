Про це розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Дивіться також Сильні морози до -20 та невеликий сніг: прогноз погоди на 12 січня
Якою є зима в Україні?
Вона пояснила, що нинішні морози є цілком нормальними, просто на тлі зміни клімату останнім часом температурні показники зазвичай перевищували свою кліматичну норму, але теперішнє похолодання не є аномальним.
Ми завжди наголошуємо, що винятки можуть бути. І в наших широтах може бути затікання холодного арктичного повітря. В принципі, у нас майже кожну зиму відбувається затікання арктичного повітря з різними інтенсивностями, різними тривалостями,
– розповіла представниця.
За її словами, такі холодні періоди бувають взимку, просто вони можуть бути різної інтенсивності. Аномальних температурних показників найближчим часом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру. чекати не варто.
Якою буде погода невдовзі?
Зазначимо, що орієнтовно до 15 січня мінусова температура утримуватиметься по всій території України як вдень, так і в нічні години. Але вже 17 – 19 січня буде послаблення морозів у денну частину доби.
Також зауважимо, що деякі платформи повідомляли, що вже у другій декади січня можливе сильне похолодання до 30 градусів морозу. Утім, поки цього не буде, про що свідчать прогнози Укргідрометцентру.