Синоптики попереджають про снігопади, заметілі та зниження температури до -22 °C у деяких районах. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні цього тижня?
12 січня, у понеділок буде переважно сніжно по всій країні. На сході можливий мокрий сніг із дощем, на півночі та в центрі місцями прояснення. Денна температура:
- північ – -10…-18 °C;
- схід – 0…+2 °C;
- центр – -8…-16 °C;
- південь – +1…-8 °C;
- захід – -8…-16 °C.
Прогноз погоди на 12 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
У вівторок, 13 січня сніг очікується лише на заході та сході, на решті територій буде сонячно. Найм'якша погода очікується у південних областях. Денна температура:
- північ – -13…-20 °C;
- схід – -9…-16 °C;
- центр – -10…-18 °C;
- південь – -3…-11 °C;
- захід – -5…-15 °C.
Прогноз погоди на 13 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
14 січня, у середу снігопади пройдуть у західних, центральних, північних та східних областях, місцями прояснення. По всій країні невелике подальше похолодання. Денна температура:
- північ – -13…-22 °C;
- схід – -7…-13 °C;
- центр – -10…-14 °C;
- південь – -5…-12 °C;
- захід – -5…-16 °C.
Прогноз погоди на 14 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
У четвер, 15 січня настане черговий етап похолодання. Сніг прогнозують на заході, в інших регіонах буде хмарно з проясненнями. Денна температура:
- північ – -9…-20 °C;
- схід – -6…-13 °C;
- центр – -2…-16 °C;
- південь – +2…-10 °C;
- захід – -1…-16 °C.
Прогноз погоди на 15 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
16 січня, у п'ятницю морози збережуться по всій Україні, на небі буде переважно хмарно. Денна температура:
- північ – -9…-20 °C;
- схід – -3…-8 °C;
- центр – -7…-16 °C;
- південь – 0…-2 °C;
- захід – -1…-12 °C.
Прогноз погоди на 16 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
Загалом тиждень переважно буде холодним і сніжним, з найнижчими показниками на півночі та заході в середині тижня.
Які наслідки снігопадів в Україні?
У Львові випав значний шар снігу, що суттєво ускладнює прибирання. Міська влада закликала жителів утриматися від поїздок автомобілем без крайньої потреби. Через негоду школи в місті не працюють.
На Івано-Франківщині сильні снігопади повністю замели автошлях Р-24 – висота заметів перевищує зріст людини. Спецтехніка намагається відновити проїзд, правоохоронці допомагають заблокованим водіям.