Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода буде 13 січня?

У вівторок буде хмарно з проясненнями.

Майже по всій територій України опадів не прогнозують. Невеликий сніг можливий лише вдень у Карпатах і на Закарпатті.

У західних областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця,

– наголошують синоптики.

Вітер цього дня буде західний, південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Нічна температура переважно становитиме -15 – -20, денна – -8 – -13.

Лише на півдні, південному сході та Закарпатті вночі стовпчики термометрів показуватимуть -9 – -14, а вдень – -3 – -8.

У Криму буде тепліше: вночі -2 – -7, а вдень близько 0.

Якою буде погода в обласних центрах 12 січня?

Київ -12…-10

Ужгород -6…-4

Львів -11…-9

Івано-Франківськ -6…-4

Тернопіль -11…-9

Чернівці -11…-9

Хмельницький -11…-9

Луцьк -11…-9

Рівне -11…-9

Житомир -11…-9

Вінниця -11…-9

Одеса -6…-4

Миколаїв -6…-4

Херсон -6…-4

Сімферополь -1…+1

Кропивницький -11…-9

Черкаси -11…-9

Чернігів -13…-11

Суми -11…-9

Полтава -11…-9

Дніпро -11…-9

Запоріжжя -6…-4

Донецьк -7…-5

Луганськ -9…-7

Харків -11…-9

Прогноз погоди в Україні на 13 січня / Карта Укргідрометцентру

