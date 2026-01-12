Несколько теплее будет на Закарпатье и крайнем юге. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для META.UA.

Где будет холоднее всего?

По данным синоптика, во вторник, 13 января, температура воздуха в ночное время будет колебаться от 12 до 18 градусов мороза, в западных и северных областях столбики термометров покажут от 19 до 24 градусов мороза.

В дневные часы ожидается от 5 до 13 градусов мороза. Только в южных регионах несколько теплее, там предполагается от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. В среду, 14 января, значительных температурных изменений не будет.

Тогда в ночные часы температура составит от 12 до 17 градусов мороза, а вот в западных, северных и Харьковской области при прояснениях стоит ждать от 18 до 23 градусов мороза. Днем будет от 5 до 12 градусов мороза.

В южных и некоторых западных регионах может быть от 0 до 5 градусов мороза. В четверг, 15 января, кое-где станет теплее. В западных и южных областях в ночные часы температура будет от 5 до 13 градусов мороза.

В дневное время она будет колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Но заметим, что в северных и юго-восточных областях ночью будет от 15 до 23 градусов мороза, а днем – от 4 до 10 градусов мороза.

Какой будет погода в ближайшие дни?