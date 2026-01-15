Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Каким был самый большой температурный антирекорд в Украине

Какая погода будет в Украине 16 января?

В пятницу, 16 января только на Востоке и Юго-Востоке страны будет теплее и влажный воздух, идущий с Черного моря. Ночью и днем там ожидают умеренный снег. Ветряные потоки будут идти со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В большинстве областей ожидается холодная погода. Слабый мороз будет на Прикарпатье, Закарпатье, в южных и юго-восточных областях.

Ожидается в целом облачное небо и временные прояснения. В большинстве областей осадков не прогнозируется. На дорогах местами может образовываться гололедица.

Ночью температура будет достигать от 13 до 18 градусов мороза. На Севере и Винницкой областях местами столбики термометров будут опускаться до -20...-23 градусов. Днем там будет теплее – от 9 до 14 градусов мороза. На Прикарпатье, Юге и Юго-Востоке синоптики прогнозируют ночью 8 – 13 градусов мороза, а днем от -4 до -9 градусов. На Закарпатье ночью ожидается от 1 до 6 градусов мороза, днем воздух там прогреется до около 0 градусов.

Какая погода ожидается в областных центрах?

Киев -13...-11;

Ужгород -1...+1;

Львов -5...-3;

Ивано-Франковск -10...-8;

Тернополь -9...-7;

Черновцы -7...-5;

Хмельницкий -9...-7;

Луцк -12...-10;

Ровно -12...-10;

Житомир -12...-10;

Винница -10...-8;

Одесса -5...-3;

Николаев -6...-4;

Херсон -7...-5;

Симферополь -5...-3;

Кропивницкий -7...-5;

Черкассы -10...-8;

Чернигов -14...-12;

Сумы -14...-12;

Полтава -10...-8;

Днепр -10...-8;

Запорожье -7...-5;

Донецк -9...-7;

Луганск -10...-8;

Харьков -11...-9.



Прогноз погоды в Украине на 16 января / Карта Укргидрометцентра

Изменится ли погода в ближайшее время?