Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какая погода будет в Украине 16 января?
В пятницу, 16 января только на Востоке и Юго-Востоке страны будет теплее и влажный воздух, идущий с Черного моря. Ночью и днем там ожидают умеренный снег. Ветряные потоки будут идти со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
В большинстве областей ожидается холодная погода. Слабый мороз будет на Прикарпатье, Закарпатье, в южных и юго-восточных областях.
Ожидается в целом облачное небо и временные прояснения. В большинстве областей осадков не прогнозируется. На дорогах местами может образовываться гололедица.
Ночью температура будет достигать от 13 до 18 градусов мороза. На Севере и Винницкой областях местами столбики термометров будут опускаться до -20...-23 градусов. Днем там будет теплее – от 9 до 14 градусов мороза. На Прикарпатье, Юге и Юго-Востоке синоптики прогнозируют ночью 8 – 13 градусов мороза, а днем от -4 до -9 градусов. На Закарпатье ночью ожидается от 1 до 6 градусов мороза, днем воздух там прогреется до около 0 градусов.
Какая погода ожидается в областных центрах?
- Киев -13...-11;
- Ужгород -1...+1;
- Львов -5...-3;
- Ивано-Франковск -10...-8;
- Тернополь -9...-7;
- Черновцы -7...-5;
- Хмельницкий -9...-7;
- Луцк -12...-10;
- Ровно -12...-10;
- Житомир -12...-10;
- Винница -10...-8;
- Одесса -5...-3;
- Николаев -6...-4;
- Херсон -7...-5;
- Симферополь -5...-3;
- Кропивницкий -7...-5;
- Черкассы -10...-8;
- Чернигов -14...-12;
- Сумы -14...-12;
- Полтава -10...-8;
- Днепр -10...-8;
- Запорожье -7...-5;
- Донецк -9...-7;
- Луганск -10...-8;
- Харьков -11...-9.
Прогноз погоды в Украине на 16 января / Карта Укргидрометцентра
Изменится ли погода в ближайшее время?
Синоптики не прогнозируют ощутимого потепления в последующие дни. Зато и аномальных морозов в Украине не будет. В последующие дни температура будет колебаться в пределах 7 – 15 градусов мороза.
Холода продержится еще несколько недель. Кроме того, ожидаются незначительные осадки в виде снега, который будет идти преимущественно ночью.
Возможно потепление в Украине не прогнозируют раньше 20 января. Но это лишь предварительные оценки, которые еще могут измениться.