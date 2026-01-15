Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Каким был самый большой температурный антирекорд в Украине

Какая погода будет в Украине 16 января?

В пятницу, 16 января только на Востоке и Юго-Востоке страны будет теплее и влажный воздух, идущий с Черного моря. Ночью и днем там ожидают умеренный снег. Ветряные потоки будут идти со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В большинстве областей ожидается холодная погода. Слабый мороз будет на Прикарпатье, Закарпатье, в южных и юго-восточных областях.

Ожидается в целом облачное небо и временные прояснения. В большинстве областей осадков не прогнозируется. На дорогах местами может образовываться гололедица.

Ночью температура будет достигать от 13 до 18 градусов мороза. На Севере и Винницкой областях местами столбики термометров будут опускаться до -20...-23 градусов. Днем там будет теплее – от 9 до 14 градусов мороза. На Прикарпатье, Юге и Юго-Востоке синоптики прогнозируют ночью 8 – 13 градусов мороза, а днем от -4 до -9 градусов. На Закарпатье ночью ожидается от 1 до 6 градусов мороза, днем воздух там прогреется до около 0 градусов.

Какая погода ожидается в областных центрах?

  • Киев -13...-11;
  • Ужгород -1...+1;
  • Львов -5...-3;
  • Ивано-Франковск -10...-8;
  • Тернополь -9...-7;
  • Черновцы -7...-5;
  • Хмельницкий -9...-7;
  • Луцк -12...-10;
  • Ровно -12...-10;
  • Житомир -12...-10;
  • Винница -10...-8;
  • Одесса -5...-3;
  • Николаев -6...-4;
  • Херсон -7...-5;
  • Симферополь -5...-3;
  • Кропивницкий -7...-5;
  • Черкассы -10...-8;
  • Чернигов -14...-12;
  • Сумы -14...-12;
  • Полтава -10...-8;
  • Днепр -10...-8;
  • Запорожье -7...-5;
  • Донецк -9...-7;
  • Луганск -10...-8;
  • Харьков -11...-9.

Погода в Украине на 16 января
Прогноз погоды в Украине на 16 января / Карта Укргидрометцентра

Изменится ли погода в ближайшее время?

  • Синоптики не прогнозируют ощутимого потепления в последующие дни. Зато и аномальных морозов в Украине не будет. В последующие дни температура будет колебаться в пределах 7 – 15 градусов мороза.

  • Холода продержится еще несколько недель. Кроме того, ожидаются незначительные осадки в виде снега, который будет идти преимущественно ночью.

  • Возможно потепление в Украине не прогнозируют раньше 20 января. Но это лишь предварительные оценки, которые еще могут измениться.