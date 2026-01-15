Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода буде в Україні 16 січня?

У п'ятницю, 16 січня лише на Сході та Південному Сході країни буде тепліше та вологе повітря, що йтиме з Чорного моря. Уночі та вдень там очікують помірний сніг. Вітряні потоки йтимуть зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

У більшості областей очікується холодна погода. Слабіший мороз буде на Прикарпатті, Закарпатті, в південних та південно-східних областях.

Очікується загалом хмарне небо й тимчасові прояснення. У більшості областей опадів не прогнозується. На дорогах місцями може утворюватися ожеледиця.

Уночі температура сягатиме від 13 до 18 градусів морозу. На Півночі та Вінницькій областях місцями стовпчики термометрів опускатимуться до -20…-23 градусів. Удень там буде тепліше – від 9 до 14 градусів морозу. На Прикарпатті, Півдні та Південному Сході синоптики прогнозують уночі 8 – 13 градусів морозу, а вдень від -4 до -9 градусів. На Закарпатті вночі очікується від 1 до 6 градусів морозу, вдень повітря там прогріється до близько 0 градусів.

Яка погода очікується в обласних центрах?

  • Київ -13...-11;
  • Ужгород -1...+1;
  • Львів -5...-3;
  • Івано-Франківськ -10...-8;
  • Тернопіль -9...-7;
  • Чернівці -7...-5;
  • Хмельницький -9...-7;
  • Луцьк -12...-10;
  • Рівне -12...-10;
  • Житомир -12...-10;
  • Вінниця -10…-8;
  • Одеса -5…-3;
  • Миколаїв -6…-4;
  • Херсон -7...-5;
  • Сімферополь -5…-3;
  • Кропивницький -7...-5;
  • Черкаси -10…-8;
  • Чернігів -14…-12;
  • Суми -14…-12;
  • Полтава -10…-8;
  • Дніпро -10…-8;
  • Запоріжжя -7…-5;
  • Донецьк -9…-7;
  • Луганськ -10…-8;
  • Харків -11…-9.

Погода в Україні на 16 січня
Чи зміниться погода найближчим часом?

  • Синоптики не прогнозують відчутного потепління в наступні дні. Натомість і аномальних морозів в Україні не буде. У наступні дні температура коливатиметься в межах 7 – 15 градусів морозу.

  • Холоднеча протримається ще кілька тижнів. Крім того, очікуються незначні опади у вигляді снігу, який йтиме переважно вночі.

  • Можливе потепління в Україні не прогнозують раніше 20 січня. Але це лише попередні оцінки, які ще можуть змінитися.