Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Яка погода буде в Україні 16 січня?
У п'ятницю, 16 січня лише на Сході та Південному Сході країни буде тепліше та вологе повітря, що йтиме з Чорного моря. Уночі та вдень там очікують помірний сніг. Вітряні потоки йтимуть зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
У більшості областей очікується холодна погода. Слабіший мороз буде на Прикарпатті, Закарпатті, в південних та південно-східних областях.
Очікується загалом хмарне небо й тимчасові прояснення. У більшості областей опадів не прогнозується. На дорогах місцями може утворюватися ожеледиця.
Уночі температура сягатиме від 13 до 18 градусів морозу. На Півночі та Вінницькій областях місцями стовпчики термометрів опускатимуться до -20…-23 градусів. Удень там буде тепліше – від 9 до 14 градусів морозу. На Прикарпатті, Півдні та Південному Сході синоптики прогнозують уночі 8 – 13 градусів морозу, а вдень від -4 до -9 градусів. На Закарпатті вночі очікується від 1 до 6 градусів морозу, вдень повітря там прогріється до близько 0 градусів.
Яка погода очікується в обласних центрах?
- Київ -13...-11;
- Ужгород -1...+1;
- Львів -5...-3;
- Івано-Франківськ -10...-8;
- Тернопіль -9...-7;
- Чернівці -7...-5;
- Хмельницький -9...-7;
- Луцьк -12...-10;
- Рівне -12...-10;
- Житомир -12...-10;
- Вінниця -10…-8;
- Одеса -5…-3;
- Миколаїв -6…-4;
- Херсон -7...-5;
- Сімферополь -5…-3;
- Кропивницький -7...-5;
- Черкаси -10…-8;
- Чернігів -14…-12;
- Суми -14…-12;
- Полтава -10…-8;
- Дніпро -10…-8;
- Запоріжжя -7…-5;
- Донецьк -9…-7;
- Луганськ -10…-8;
- Харків -11…-9.
Прогноз погоди в Україні на 16 січня / Мапа Укргідрометцентру
Чи зміниться погода найближчим часом?
Синоптики не прогнозують відчутного потепління в наступні дні. Натомість і аномальних морозів в Україні не буде. У наступні дні температура коливатиметься в межах 7 – 15 градусів морозу.
Холоднеча протримається ще кілька тижнів. Крім того, очікуються незначні опади у вигляді снігу, який йтиме переважно вночі.
Можливе потепління в Україні не прогнозують раніше 20 січня. Але це лише попередні оцінки, які ще можуть змінитися.