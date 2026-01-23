Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Які плани в Ілона Маска?

Ілону Маску вдалося залагодити розбіжності з Трампом: у січні він вже пожертвував 10 мільйонів доларів республіканському кандидату Нейту Моррісу на виборах до Сенату.

За словами людей, знайомих із планами мільярдера, в останні тижні політична команда Маска провела зустрічі з політичними кандидатами, їхніми командами та потенційними співробітниками. Особливу увагу вони приділили експертам у галузі цифрових технологій та текстових повідомлень.

Як повідомляють деякі джерела, цього року Маск спробує перетворити виборців Трампа, частина з яких прийшла голосувати за нього лише на минулих президентських виборах, на електорат, який голосує також на проміжних та інших виборах.

Варто зазначити, що поразка республіканців на цих виборах може суттєво обмежити повноваження Трампа до завершення його каденції.

