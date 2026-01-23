Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.
Які плани в Ілона Маска?
Ілону Маску вдалося залагодити розбіжності з Трампом: у січні він вже пожертвував 10 мільйонів доларів республіканському кандидату Нейту Моррісу на виборах до Сенату.
За словами людей, знайомих із планами мільярдера, в останні тижні політична команда Маска провела зустрічі з політичними кандидатами, їхніми командами та потенційними співробітниками. Особливу увагу вони приділили експертам у галузі цифрових технологій та текстових повідомлень.
Як повідомляють деякі джерела, цього року Маск спробує перетворити виборців Трампа, частина з яких прийшла голосувати за нього лише на минулих президентських виборах, на електорат, який голосує також на проміжних та інших виборах.
Варто зазначити, що поразка республіканців на цих виборах може суттєво обмежити повноваження Трампа до завершення його каденції.
Нещодавно Маск висміяв Трампа
Під час виступу в Давосі Ілон Маск публічно розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до врегулювання світових конфліктів, іронічно поставивши під сумнів ефективність так званої Ради миру.
Він згадав про створення Ради миру і зіграв на англійських словах peace (мир) і piece (шматок), натякаючи, що під гаслами миру може йтися про територіальні апетити. Зокрема, Маск пожартував про "маленький шматочок Гренландії" та "шматочок Венесуели".
Під час форуму у Давосі Дональд Трамп також підписав статут Ради миру, надаючи їй статус міжнародної організації, і став її головою