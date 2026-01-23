Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Какие планы у Илона Маска?

Илону Маску удалось уладить разногласия с Трампом: в январе он уже пожертвовал 10 миллионов долларов республиканскому кандидату Нейту Моррису на выборах в Сенат.

По словам людей, знакомых с планами миллиардера, в последние недели политическая команда Маска провела встречи с политическими кандидатами, их командами и потенциальными сотрудниками. Особое внимание они уделили экспертам в области цифровых технологий и текстовых сообщений.

Как сообщают некоторые источники, этого года Маск попытается превратить избирателей Трампа, часть из которых пришла голосовать за него только на прошлых президентских выборах, на электорат, который голосует также на промежуточных и других выборах.

Стоит отметить, что поражение республиканцев на этих выборах может существенно ограничить полномочия Трампа до завершения его каденции.

Недавно Маск высмеял Трампа