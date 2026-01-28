Безпілотники, скеровані через Starlink виконують розвідувальні завдання, а також завдають дуже точні удари. Авіаексперт Валерій Романенко пояснив у розмові з 24 Каналом, у який спосіб можна запобігти використанню росіянами Starlink для управління "Шахедами".

Як росіяни отримують обладнання Starlink?

Романенко впевнений, що росіянам не вдасться оснастити всі свої дрони терміналами Starlink, адже ця система не є дешевою і супутникове обладнання вимагає зменшення бойової частини або дальності дрона. Проте на окремі зразки вони будуть продовжувати їх ставити.

Зверніть увагу! Росіяни почали інтегрувати термінали Starlink у свої повітряні системи ще з 2024 року. Це дозволяло передавати дані у реальному часі та збільшувати дальність атак. У 2026 році ворог застосовує супутникове обладнання на далекобійних дронах-камікадзе Shahed ("Герань"), що мають дальність до 2000 кілометрів, тактичних апаратах "Молнія", дальністю 50 – 60 кілометрів та дронах BM-35, дальністю до 500 кілометрів.

"Німецькі журналісти з'ясували, як росіяни отримали обладнання для встановлення Starlink на дрони. З Берліна німецькою поштою посилали на Білорусь, а Білорусь вже розподіляла по білоруських і російських підприємствах електронні компоненти від провідних світових виробників", – підкреслив він.

Проте проблема полягає у тому, за словами авіаексперта, що Росія може зробити схожі фірми-прокладки, наприклад, у Словаччині, Угорщині. Ба більше, вони вже існують у Казахстані, Киргизстані. Середньоазійські країни беруть активну участь у постачанні різного промислового виробництва і необхідних деталей у Росію і мають з цього зиск.

Для того щоб запобігти цьому, потрібно, коли готується масовий запуск дронів, оперативно домовлятися з інженерами, які відповідають за зв'язок Starlink, про те, що в якійсь області України він буде виключений. Тоді "Шахеди" полетять без керування,

– наголосив Валерій Романенко.

Інший спосіб – домовлятися з виробниками про те, щоб вони старанно відстежували сертифікат кінцевого виробника. Постачання має здійснюватися тільки за його наявності. Однак виробникам, за його словами, це не дуже вигідно, тому що чим більше вони продадуть деталей, тим матимуть більший зиск.

Що відомо про застосування росіянами "Шахедів" зі Starlink?

Вперше застосування Росією таких дронів було зафіксовано 24 січня, коли було завдано удару по гелікоптерах у районі Кропивницького. Ці "Шахеди" були збиті.

Також російський БпЛА, керований через Starlink, було зафіксовано у Дніпрі. За словами радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, позивний "Флеш", був помічений БпЛА БМ-35, який на відміну від "Молнії" є "паливним" і може літати до 500 кілометрів.

Крім того, військовий експерт Павло Нарожний вважає, що найефективнішим засобом протидії дронам є засоби РЕБ, проте у такий спосіб не вдасться заглушити сигнал системи Starlink. Тому, на його думку, потрібно звернутися до компанії SpaceX та Ілона Маска, який є її власником, щоб вони вимикали системи Starlink на певній території під час повітряних тривог.