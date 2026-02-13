В Москве же отрицают, что ограничения могут повлиять на боевые операции. Об этом сообщает The Telegraph.
Смотрите также Не только Telegram: в России полностью заблокировали более 10 популярных ресурсов
Как реагируют россияне на ограничения?
Российские солдаты, военные блогеры и пропагандисты выступили с критикой власти после того, как Роскомнадзор ввел жесткие ограничения работы Telegram.
По сообщениям медиа, мессенджер широко используется оккупантами на фронте для передачи координат целей, коммуникации между подразделениями и предупреждения о приближении украинских дронов.
Ограничения вызвали особое возмущение на фоне проблем со связью у российских войск, в частности после сокращения доступа к Starlink.
Так, например, известный военный корреспондент Александр Сладков заявил, что у них нет средств, которыми они бы могли победить.
"Запад устроил нам двухдневный нокаут с отключением Starlink, а теперь мы и этот канал управления и связи прячем. Так чем именно мы должны побеждать, какими инструментами? Чушью и полевыми телефонами ТА-57 (советский проводной аналоговый аппарат)?" – сказал Сладков.
Провоенные блогеры и журналисты также предупреждают, что новые шаги Кремля могут еще больше усложнить координацию и ухудшить ситуацию на фронте.
Тысячи военнослужащих останутся без связи, что на фоне продолжающегося наступления приведет к фатальным последствиям,
– предупредил один из российских военных корреспондентов
Что говорят в Кремле?
В Кремле отвергают заявления о важности Telegram для армии. Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Telegram никак не влияет на связь на фронте.
"Я не думаю, что можно представить, что фронтовая связь обеспечивается с помощью Telegram или какого-то мессенджера. Представить такое трудно и невозможно", – сказал пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков.
В то же время ограничение Telegram является частью более широкой политики Москвы по усилению контроля над интернетом и продвижения государственных цифровых сервисов. Критики считают, что такие шаги могут ударить не только по коммуникации военных, но и по информационному пространству внутри России.
Не только Telegram: что известно о блокировке Starlink россиянам?
Украинские военные забили тревогу в конце января 2026 года, когда Россия усилила обстрелы с дронов, используя спутниковую связь. Так они обстреляли логистические пути, а под удар попал гражданский автобус. В Минобороны взяли ситуацию под свой контроль и обратились к компании SpaceX и лично Илону Маску.
Реакция была очень быстрой. Маск написал, что россияне не смогут использовать Starlink и предложил Украине дополнительную помощь, если она нужна. Впоследствии стало известно, что терминалы оккупантов действительно перестали работать. Разрешена работа только верифицированных Starlink, которые внесены в "белые списки".
Российские пропагандисты начали врать якобы проблемы есть и в украинской армии, но это не так. Владимир Соловьев даже пригрозил "ударами по спутнику" и призвал Трампа "позвонить Маску и как-то повлиять". Наступление и штурмовые действия врага на определенных участках уменьшились.