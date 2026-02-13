У Москві ж заперечують, що обмеження можуть вплинути на бойові операції. Про це повідомляє The Telegraph.

Як реагують росіяни на обмеження?

Російські солдати, військові блогери та пропагандисти виступили з критикою влади після того, як Роскомнагляд запровадив жорсткі обмеження роботи Telegram.

За повідомленнями медіа, месенджер широко використовується окупантами на фронті для передачі координат цілей, комунікації між підрозділами та попередження про наближення українських дронів.

Обмеження викликали особливе обурення на тлі проблем зі зв’язком у російських військ, зокрема після скорочення доступу до Starlink.

Так, наприклад, воєнкор Кремля Олександр Сладков заявив, що у них не має засобів, якими вони б могли перемогти.

"Захід влаштував нам дводенний нокаут з відключенням Starlink, а тепер ми й цей канал управління та зв'язку ховаємо. Так чим саме ми повинні перемагати, якими інструментами? Нісенітницею і польовими телефонами ТА-57 (радянський провідний аналоговий апарат)?" – сказав Сладков.

Провоєнні блогери та журналісти також попереджають, що нові кроки Кремля можуть ще більше ускладнити координацію та погіршити ситуацію на фронті.

Тисячі військовослужбовців залишаться без зв'язку, що на тлі триваючого наступу призведе до фатальних наслідків,

– попередив один з російських воєнних кореспондентів

Що кажуть у Кремлі?

У Кремлі відкидають заяви про важливість Telegram для війська. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Telegram ніяк не вливає на зв’язок на фронті.

"Я не думаю, що можна уявити, що фронтовий зв'язок забезпечується за допомогою Telegram або якогось месенджера. Уявити таке важко і неможливо", – сказав Пєсков.

Водночас обмеження Telegram є частиною ширшої політики Москви щодо посилення контролю над інтернетом і просування державних цифрових сервісів. Критики вважають, що такі кроки можуть вдарити не лише по комунікації військових, а й по інформаційному простору всередині Росії.

