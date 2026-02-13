Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері 24 Каналу розповів, що російська сторона називає дії СОУ масштабним контрнаступом та пояснив чому.

Росія спеціально робить певні вкиди в інформаційний простір та називає активні дії Сил оборони на південному відрізку фронту "контрнаступом", аби якось пояснити той факт, що російським військам з певних позицій доводиться відходити.

Вони навмисно вигадали "великий український контрнаступ", щоб виправдатися. Ми сьогодні дуже обережно говоримо про те, що СОУ вдалося провести кілька успішних контратак, "зачистити" відповідні населені пункти. Наразі не мовиться про звільнення великих територій,

– пояснив Братчук.

Як наголосив речник УДА, нині дії українських військових у Південній операційній зоні передбачають контратакувальну операцію і "зачистку" зокрема на Гуляйпільському відтинку фронту. Зі слів Братчука, є сподівання, що вдасться стабілізувати там ситуацію.

Там росіяни зосередили дуже багато своїх сил. Нагадаю, що тут була дуже знекровлена російська 5 загальновійськова армія. Тому їй кинули на допомогу не дивізії, не корпуси, а 29-ту і 36-ту армії, які сьогодні теж потерпають в боях,

– зазначив Братчук.

Яка ситуація в районі Гуляйполя: дивіться на карті

Підсумовуючи, речник Української добровольчої армії озвучив, що для ворога цей напрямок фронту є важливим, тому він підкидає туди свої резерви. Тим часом СОУ планують проводити локальні військові операції.

