Для цього УВ "Дніпро" силами 58 загальновійської армії, посиленими частинами 7 ДШД, намагається просунутися з рубежу Кам'янське – Степове до річки Конка і дістатися до головного рубежу оборони ЗСУ на ділянці Малокатеринівка – Комишуваха. Про це пише Костянтин Машовець.

Читайте також Літня кампанія росіян на фронті опинилася під загрозою

Що відбувається на Запорізькому напрямку?

Своєю чергою, УВ "Схід" військами 5 ЗВА, посиленими силами 35 армії та 76 ДШД, робить подібні спроби просунутися на досить широкому фронті до рубежу Новомиколаївка – Терсянка, а також дістатися району Новосолошине – Верхня Терса – Гуляйпільське – Омельник.

Протягом попередніх кількох тижнів підрозділи 5 армії ворога, просуваючись у цих напрямках, змогли зайняти більшу частину міста Гуляйполе, дійти до дороги Гуляйполе – Покровське, принаймні на ділянці від Добропілля до Варварівки. А її окремі штурмові групи просунулись вперед:

на захід від Гуляйполя в напрямку Гуляйполе – Залізничне, а також Добропілля – Тернувате, дійшовши до останнього;

до Староукраїнки та Цвіткового.

Крім того, за допомогою 36 ЗВА правофлангові частини та підрозділи наступальної 5 ЗВА продовжували інтенсивні атаки в напрямку Єгорівка – Данилівка та Вишневе – Новоолександрівка, намагаючись таким чином прорватися з півдня до Покровського.

У смузі 58 ЗВА ворог зумів просунутись у напрямку Степове – Павлівка (до 1,5 кілометра), намагався закріпитися у Лук'янівському та Приморському, аби надалі продовжити наступ в напрямку Григорівки та Комишувахи. З цією метою, штурмові групи противника атакували на північ від Степногірська в напрямку Степногірськ – Веселянка та в районі Приморського в напрямку Приморське – Річне.

Російські війська змогли досягти певного успіху (і то виключно у тактичному сенсі) лише на окремих ділянках смуги наступу, на захід і північний захід від Гуляйполя. Дрібні штурмові групи прорвалися до Тернуватого, Залізничного та Староукраїнки. Але на правому фланзі смуги 5 ЗВА росіяни не мали успіху.

Разом з тим, кілька діб тому Сили оборони України розпочали контратакувальні дії на низці ділянок смуги наступу 5 російської армії, щоб зупинити її подальше просування, а також контратакували в смузі 58 ЗВА противника. Зокрема:

у районі Тернувате росіяни, ймовірно, були змушені відступити на південь, до річки Гайчур, залишивши саме Тернувате, в яке прорвалися кілька днів тому;

у районі Залізничного, Староукраїнки та Цвіткова ЗСУ зуміли "зачистити" кілька дрібних штурмових груп ворога;

у районі Лук'янівського, на північний схід від Степногірська, ворог був змушений відступити на південний захід, залишивши свої позиції в районі села. Це покращило позиції підрозділів ЗСУ в районі Степногірська.

Зауважте Якщо демократизація й розпад малоймовірні, то що тоді змінить Росію?

Чи вдасться Росії розгромити Оріхівське угруповання?

Численні повідомлення про нібито "прориви на 16 кілометрів", здійснені ЗСУ на правому фланзі смуги 5 ЗВА ворога та в смузі його 36 ЗВА не можу наразі ні підтвердити, ні спростувати. Банально через відсутність надійної та перевіреної інформації.

Контратаки ЗСУ у смузі наступу російської 5 ЗВА мають обмежений розмах і масштаб. Очевидно, їхня мета – лише ліквідація інфільтрованих у їхні бойові порядки малих піхотних груп ворога, а не проведення глибоких наступальних дій. Тому наразі зарано робити якісь остаточні висновки щодо подальших перспектив цих дій ЗСУ.

Загальна оперативна ситуація на цих напрямках не видається особливо оптимістичною. За останні півтора тижня наступ російських військ у районі Гуляйполя та на північ від нього суттєво сповільнився, як і в смузі його 58 армії.

Однак протягом попередніх двох місяців наступальних боїв росіяни на цих напрямках досягли достатньо вагомих успіхів, майже наблизившись впритул до створення передумов для проведення оперативної наступальної операції цього літа з досить очевидними цілями – розгромом Оріхівської групи військ ЗСУ та проривом на ближні підступи до Запоріжжя з південного сходу.

ЗСУ, очевидно, доведеться докласти значних зусиль, щоб гіпотетична Оріхово-Запорізька наступальна операція російських військ, разом із подібною їй Слов'янсько-Краматорською операцією, під час літньої кампанії 2026 року, отримала мінімальні шанси на остаточний успіх.