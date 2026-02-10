Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що Запорізький напрямок є пріоритетним для окупантів через концентрацію їхніх військ.

Дивіться також: Підтягують додаткові сили, – військовий розповів, до чого готуються росіяни

Чи вдається ворогу створити плацдарм для наступу на Оріхів?

Ворог концентрує зусилля на трьох напрямках – Степногірськ, Оріхів та Олександрівка, ситуація стабільно складна, але попри плани окупантів, особливо на Оріхівському напрямку, лінія оборони залишається стабільною.

Що стосується можливостей заходу в тил чи флангового маневру – ці плани зрозумілі та відомі. Щоб не допустити просування їх дії вживаються, в тому числі в межах активної оборони, і приклад населеного пункту Тернувате це демонструє,

– сказав Мусієнко.

Це дії в активній обороні для знищення ворожих піхотних груп, які намагаються просочитися, перешкоджати українським підрозділам і створити собі позиції для подальшого посилення наступу та формування плацдарму.

"Саме тому завдаються удари – зокрема, за минулу добу була виявлена позиція російських БпЛАшників "Рубікон", по ній завдавались удари та не тільки по ній. Мета – не дати ворогові реалізувати ці плани", – пояснив Мусієнко.

Зверніть увагу! Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко також повідомив, що для ворога наразі пріоритетним залишається Запорізький напрямок. На початку минулого тижня противник перекидав сили на Гуляйпільський відтинок.

Що ще відомо про ситуацію біля Гуляйполя?

Російські війська зосереджують живу силу та техніку на Запорізькому напрямку, нарощуючи ресурси на кількох ділянках фронту.