Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко объяснил 24 Каналу, что Запорожское направление является приоритетным для оккупантов из-за концентрации их войск.

Удается ли врагу создать плацдарм для наступления на Орехов?

Враг концентрирует усилия на трех направлениях – Степногорск, Орехов и Александровка, ситуация стабильно сложная, но несмотря на планы оккупантов, особенно на Ореховском направлении, линия обороны остается стабильной.

Что касается возможностей захода в тыл или флангового маневра – эти планы понятны и известны. Чтобы не допустить продвижения их действия принимаются, в том числе в пределах активной обороны, и пример населенного пункта Терноватое это демонстрирует,

– сказал Мусиенко.

Это действия в активной обороне для уничтожения вражеских пехотных групп, которые пытаются просочиться, препятствовать украинским подразделениям и создать себе позиции для дальнейшего усиления наступления и формирования плацдарма.

"Именно поэтому наносятся удары – в частности, за минувшие сутки была обнаружена позиция российских БпЛАшников "Рубикон", по ней наносились удары и не только по ней. Цель – не дать врагу реализовать эти планы", – объяснил Мусиенко.

Обратите внимание! Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также сообщил, что для врага пока приоритетным остается Запорожское направление. В начале прошлой недели противник перебрасывал силы на Гуляйпольский отрезок.

Что еще известно о ситуации возле Гуляйполя?

Российские войска сосредотачивают живую силу и технику на Запорожском направлении, наращивая ресурсы на нескольких участках фронта.