Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты даже в течение последних недель активно накапливают личный состав и военную технику на Запорожском направлении. Источники регулярно фиксируют эти перемещения.

Чего ожидать на Юге?

По словам Андрющенко, ранее источники фиксировали перемещение в основном на Гуляйпольское направление, где продолжаются активные бои. Уже сейчас фиксируют, что враг накапливает ресурсы и у Васильевки и Орехова, которые расположены восточнее.

Обратите внимание! Еще 4 февраля Центр изучения оккупации фиксировал несколько "аномальную" активность врага на Юге. Там одновременно перебрасывали несколько десятков грузовиков с личным составом, что значительно больше, чем обычно. Было 2 объяснения, почему это происходило.

По мнению Андрющенко, общий план врага на этом направлении – приблизиться к Запорожью. Именно поэтому они накапливают ресурсы в разных участках этого направления. Возможно, когда погодные условия станут лучше, то враг начнет действовать активнее на этом участке фронта.

При лучших погодных условиях они могут начать действовать агрессивно. Будут пробовать атаковать по целому ряду участков, чтобы понять, где у них больше всего возможностей,

– сказал Андрющенко.

К слову, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук также предполагает, что враг планирует в ближайшее время давить в направлении Орехова и возле Гуляйполя. Если им удастся продвинуться на этих участках фронта, то угроза обстрелов из артиллерии по Запорожью будет расти.

Какая ситуация на Запорожском направлении: смотрите карту боевых действий

Ситуация на Запорожском направлении