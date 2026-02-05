Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что Россия время от времени перебрасывает военную технику с Бердянского направления через Новоазовск. Но на этот раз произошло нечто аномальное. Они одновременно перебрасывали несколько десятков военных грузовиков.

Что задумали оккупанты?

По мнению Андрющенко, это может быть связано с разными причинами. Прежде всего в последнее время в регионе были плохие погодные условия. Поэтому одна из гипотез – оккупанты не успели перебросить технику и военный склад на прошлой неделе, поэтому компенсируют все нынешней неделей.

Россияне не справляются там с расчисткой дорог. Оккупанты часто движутся вместе с гражданским транспортом, что часто полностью парализует движение. Они могли не успеть перебросить что-то на прошлой неделе, а сейчас все компенсируют,

– сказал Андрющенко.

Не стоит отбрасывать и непосредственно военные цели. Есть предположение, что на этих грузовиках перевозили именно вновь прибывших российских контрактников. И многое будет зависеть именно от того, продолжится ли эта интенсивная логистика в ближайшие дни.

Если будем наблюдать это и сегодня, и завтра, то это будет означать совсем другое. Россияне могут готовить определенные наступательные действия или увеличение давления на одном из участков фронта на севере Донецкой области. Или, возможно, выше до Купянска,

– предположил Андрющенко.

Обратите внимание! В конце января Петр Андрющенко сообщал, что Россия перебрасывает военную технику и личный состав через Мариуполь именно на Гуляйпольское направление в Запорожской области. Это может свидетельствовать о том, что враг хочет усилить давление на этом участке фронта.

