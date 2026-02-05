Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что Россия время от времени перебрасывает военную технику с Бердянского направления через Новоазовск. Но на этот раз произошло нечто аномальное. Они одновременно перебрасывали несколько десятков военных грузовиков.
Что задумали оккупанты?
По мнению Андрющенко, это может быть связано с разными причинами. Прежде всего в последнее время в регионе были плохие погодные условия. Поэтому одна из гипотез – оккупанты не успели перебросить технику и военный склад на прошлой неделе, поэтому компенсируют все нынешней неделей.
Россияне не справляются там с расчисткой дорог. Оккупанты часто движутся вместе с гражданским транспортом, что часто полностью парализует движение. Они могли не успеть перебросить что-то на прошлой неделе, а сейчас все компенсируют,
– сказал Андрющенко.
Не стоит отбрасывать и непосредственно военные цели. Есть предположение, что на этих грузовиках перевозили именно вновь прибывших российских контрактников. И многое будет зависеть именно от того, продолжится ли эта интенсивная логистика в ближайшие дни.
Если будем наблюдать это и сегодня, и завтра, то это будет означать совсем другое. Россияне могут готовить определенные наступательные действия или увеличение давления на одном из участков фронта на севере Донецкой области. Или, возможно, выше до Купянска,
– предположил Андрющенко.
Обратите внимание! В конце января Петр Андрющенко сообщал, что Россия перебрасывает военную технику и личный состав через Мариуполь именно на Гуляйпольское направление в Запорожской области. Это может свидетельствовать о том, что враг хочет усилить давление на этом участке фронта.
Ситуация на фронте
- Россия имеет преимущество в количестве личного состава на фронте. При этом враг несет значительные потери каждый день. В течение последних месяцев Силы обороны уничтожают примерно 30 – 35 тысяч оккупантов ежемесячно. Следующая цель – выйти на 50 тысяч.
- По состоянию на 5 февраля Россия потеряла более 1 миллиона 243 тысяч личного состава. Генштаб сообщил о 770 уничтоженных оккупантов за минувшие сутки.
- Военный из 110-й ОМБр Иван Секач заметил, что дроны помогают выбивать российских оккупантов. Но пехота до сих пор остается незаменимой. Сейчас сложно говорить о наступательных действиях. Пока речь идет только об удержании фронта.