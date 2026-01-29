Начальник отдела коммуникаций 110-й ОМБр Иван Секач объяснил 24 Каналу, что благодаря дронам со сбросами, ударным FPV и НРК потери среди военных значительно уменьшились.

Смотрите также: "Минус" самолет, ПВО и сотни оккупантов: потери России по состоянию на 29 января

Как украинские дроны влияют на оборону и наступление на фронте?

Украинские беспилотники немного сильнее российских, но это не влияет на перемещение фронта обе стороны могут держать оборону, а наступать только личным составом.

У нас вернулись сбросы – сначала ударные беспилотники были дроны Mavic со сбросами гранат, потом это исчезло, когда появилось много FPV, а сейчас вернулось через оптоволокно. Дроны Mavic зачищают дороги при перемещении личного состава, летают с гранатами и сбросами уничтожают вражеских "ждунов",

– пояснил Секач.

Также часто используют дроны-бомберы Vampire для сброса 82-миллиметровых мин и дистанционного минирования, НРК для логистики и эвакуации раненых. К тому же начались тестирования применения ударных наземных дронов в засадах.

"Но несмотря на все пехота остается незаменимой, потому что человека пока не могут заменить роботы. Многие составляющие действуют на удержание фронта, но мы не можем говорить о наступательных действиях – по крайней мере наша бригада может только держать фронт. Возможно, десантно-штурмовые войска что-то имеют", – сказал Секач.

Обратите внимание! Продолжается сбор на текущие нужды 110-й ОМБр. Деньги нужны на замену уничтоженных пикапов, павербанков и обогревателей, потому что противник бьет КАБами по местам пребывания личного состава и позициям. Бойцы сами сбрасываются на подразделение для покупки лопат и другого необходимого, поэтому нуждаются в поддержке. Задонатить на сбор можно по этому номеру карты 5355 2800 5272 9694.

Что известно о потерях врага на фронте?