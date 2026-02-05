Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що Росія час від часу перекидає військову техніку з Бердянського напрямку через Новоазовськ. Але цього разу сталося дещо аномальне. Вони одночасно перекидали кілька десятків військових вантажівок.

Що задумали окупанти?

На думку Андрющенка, це може бути пов'язано з різними причинами. Насамперед останнім часом в регіоні були погані погодні умови. Тому одна з гіпотез – окупанти не встигли перекинути техніку та військовий склад минулого тижня, тому компенсують все теперішнім тижнем.

Росіяни не справляються там з розчищенням доріг. Окупанти часто рухаються разом з цивільним транспортом, що часто повністю паралізує рух. Вони могли не встигнути перекинути щось минулого тижня, а зараз все компенсують,

– сказав Андрющенко.

Не варто відкидати й безпосередньо військові цілі. Є припущення, що на цих вантажівках перевозили саме новоприбулих російських контрактників. І багато що залежатиме саме від того, чи продовжиться ця інтенсивна логістика найближчими днями.

Якщо будемо спостерігати це і сьогодні, і завтра, то це означатиме геть інше. Росіяни можуть готувати певні наступальні дії або збільшення тиску на одній з ділянок фронту на півночі Донецької області. Або, можливо, вище до Куп'янська,

– припустив Андрющенко.

Зверніть увагу! Наприкінці січня Петро Андрющенко повідомляв, що Росія перекидає військову техніку та особовий склад через Маріуполь саме на Гуляйпільський напрямок у Запорізькій області. Це може свідчити про те, що ворог хоче посилити тиск на цій ділянці фронту.

