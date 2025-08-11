Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух у Харкові?

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 18:52.

Одразу після цього в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на півночі Харківщини та в напрямку міста з півночі рухаються ворожі БпЛА, а в регіоні можлива робота сил ППО.

За словами кореспондентів Суспільного, вже близько 18:55 в Харкові пролунав вибух.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що, за попередньою інформацією, російські війська завдали удару БпЛА "Молнія". Наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.

До слова, цієї ночі під російським ударом була Сумська область. Там унаслідок атак постраждали інфраструктура та будинки.