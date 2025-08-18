Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, спасательно-поисковые работы продолжаются. Известно о 5 погибших в результате российского обстрела. Среди погибших – 1,5-летняя девочка и 16 летний парень.
К теме Попадание "Шахеда" в дом, люди под завалами: что известно об атаке на Харьков 18 августа
Какие последствия российской атаки по Харькову 18 августа?
По словам Черненко, российские оккупанты специально целились именно в этот дом. "Шахеды" ударили по второму этажу; между третьим и четвертым; по крыше и по 5 этажу.
Соседи сообщали, что пропавшие без вести – это представители двух семей, которые проживали в доме.
Четырех пострадавших доставили в больницу. У них среднее состояние. Работало 9 бригад. Но боимся, что еще могут быть пострадавшие. Завалы разбирают. Большинство людей спустились в укрытие. Пострадавших могло быть больше,
– рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.
По словам Черненко, Индустриальный район Харькова считали несколько безопаснее других. Тут были атаки беспилотниками, но не так часто, как в некоторых других районах. Многие люди сейчас в шоковом состоянии. Им оказывают помощь.
Взрывы в Харькове: кратко
- Около 5 утра 18 августа российские оккупанты ударили несколькими "Шахедами" по многоэтажке в Харькове. Около 20 человек получили ранения.
- Вечером 17 августа Россия также ударила по Индустриальному району Харькова. Враг запустил баллистическую ракету. Известно о по меньшей мере 11 пострадавших.
- Ранее оккупанты ударили дроном по харьковскому магазину мебели. Враг атаковал торговый комплекс именно в выходной день, когда там было много людей.