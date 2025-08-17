Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

Смотрите также Россия атакует Украину "Шахедами": в каких областях сейчас существует опасность

Что известно об обстреле Харькова 17 августа?

В Харькове с 20:57 17 августа продолжается воздушная тревога. Около 22:52 жители города услышали взрыв. Мониторинговые каналы сразу сообщили, что на Харьковскую область летела российская баллистическая ракета. Эхо от взрыва в Харькове слышали также в Чугуевском районе.

Воздушные Силы ВСУ сообщили об опасности применения вооружения за минуту до взрыва. Россияне бьют баллистикой "Искандер-М"/"С-300" с территории Курской области. Ракеты поздно замечают и их трудно сбить.

Предварительно известно, что враг попал ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района. В результате атаки есть пострадавшие. Более подробная информация уточняется.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Напомним, под атаку российских ракет также попал город Сумы. Туда враг мог также запустить ракету "Искандер-М". Пока неизвестно, какие последствия нанесла вражеская атака по Сумах.

К слову, российская армия запускала ракеты по Украине и прошлой ночью. Украинская противовоздушная оборона заметила движение баллистической ракеты "Искандер-М" и 60 ударных БпЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов. Удалось сбить 40 дронов.