Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Росія знову запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару

Що відомо про обстріл околиць Харкова 18 серпня?

У Харкові та районі повітряну тривогу оголосили о 22:42. Через активні дії ворожої авіації в області з'явилася загроза застосування ворожого озброєння. Про це також повідомляли військові Повітряних Сил ЗСУ.

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей,

– йшлося в повідомленні.

О 23:05 місцеві жителі Харкова почули вибух. Гучно було в північних районах міста, тож можна припустити, що вибух пролунав за містом.

Пізніше стало відомо, що по Малоданилівській громаді росіяни могли вдарити керованими авіабомбами. За словами її очільника Олександра Гололобова, влучання попередньо сталося поряд з одним з населених пунктів.

Місцева влада Харкова не коментує вибухи, тож саме місто від цієї атаки не постраждало. Інформація від обласної військової адміністрації, ймовірно, з'явиться пізніше.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.