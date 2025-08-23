Регіоном пронісся буревій. Деталі повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, передає 24 Канал.

Що відомо про відключення на Полтавщині?

За інформацією АТ "Полтаваобленерго", без світла залишилися 938 юридичних та 9 211 побутових абонентів у Лохвицькій, Пирятинській, Лубенській, Миргородській, Полтавській, Чорнухинській, Чутівській громадах.

Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання,

– написав посадовець.

Окрім того, у Пирятинській територіальній громаді зафіксовано часткове пошкодження покрівель близько 100 будинків і падіння дерев. Наразі інформацію уточнюють.

Де незабаром очікують негоду?

До слова, у суботу, 23 серпня, низку областей України накриє негода. Для частини регіонів оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища – жовтий рівень небезпечності.

Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Зокрема, дощі прогнозують у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Також в Україні, за винятком західних і більшості північних регіонів, обіцяють грози. Водночас на сході та південному сході країни вдень місцями пройдуть град та сильні шквали вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.