По региону пронесся ураган. Детали сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут, передает 24 Канал.

Смотрите также Идет резкое похолодание: уже скоро в Украине ощутимо снизится температура

Что известно об отключениях на Полтавщине?

По информации АО "Полтаваоблэнерго", без света остались 938 юридических и 9 211 бытовых абонентов в Лохвицкой, Пирятинской, Лубенской, Миргородской, Полтавской, Чернухинской, Чутовской громадах.

Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения,

– написал чиновник.

Кроме того, в Пирятинской территориальной общине зафиксировано частичное повреждение кровель около 100 домов и падение деревьев. Сейчас информацию уточняют.

Где вскоре ожидают непогоду?

К слову, в субботу, 23 августа, ряд областей Украины накроет непогода. Для части регионов объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях – желтый уровень опасности.

Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

В частности, дожди прогнозируют в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Также в Украине, за исключением западных и большинства северных регионов, обещают грозы. В то же время на востоке и юго-востоке страны днем местами пройдут град и сильные шквалы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.