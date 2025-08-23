По региону пронесся ураган. Детали сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут, передает 24 Канал.
Смотрите также Идет резкое похолодание: уже скоро в Украине ощутимо снизится температура
Что известно об отключениях на Полтавщине?
По информации АО "Полтаваоблэнерго", без света остались 938 юридических и 9 211 бытовых абонентов в Лохвицкой, Пирятинской, Лубенской, Миргородской, Полтавской, Чернухинской, Чутовской громадах.
Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения,
– написал чиновник.
Кроме того, в Пирятинской территориальной общине зафиксировано частичное повреждение кровель около 100 домов и падение деревьев. Сейчас информацию уточняют.
Где вскоре ожидают непогоду?
К слову, в субботу, 23 августа, ряд областей Украины накроет непогода. Для части регионов объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях – желтый уровень опасности.
Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
В частности, дожди прогнозируют в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
Также в Украине, за исключением западных и большинства северных регионов, обещают грозы. В то же время на востоке и юго-востоке страны днем местами пройдут град и сильные шквалы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.