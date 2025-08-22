Из-за этого для фактически половины территории страны объявили I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Где пройдут грозы, град и шквалы?

В течение 23 августа, по данным синоптиков, в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях прогнозируют значительные дожди. Такая же ситуация будет днем в Харьковской области, и ночью в Одесской области.

Также в Украине, за исключением западных и большинства северных регионов, обещают грозы. В то же время на востоке и юго-востоке страны днем местами пройдут град и сильные шквалы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– предупреждают синоптики.



Предупреждение об опасных метеорологических явлениях / Карта Укргидрометцентра

Какая погода будет в ближайшее время?