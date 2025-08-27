Що відомо про атаку з 26 на 27 серпня?
Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України, пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Згідно з інформацією, цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України. Йдеться про такі регіони:
- Сумщина;
- Полтавщина;
- Донеччина;
- Чернігівщина;
- Харківщина;
- Запоріжжя.
Наразі триває оцінка завданої ворогом шкоди. Зокрема на місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби.
Близько першої ночі внаслідок удару БПЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів,
– розповіли у відомстві.
Водночас на Полтавщині росіяни цілеспрямовано комплексно атакували об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень. Зараз енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання.
Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики Росії з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону,
– наголосили у Міненерго.
Зверніть увагу! Цю атаку назвали черговим актом енергетичного терору, спрямованого проти мирного населення.
Що ще відомо про атаку?
- Росія запустила 95 шахедів, які вдарили по Україні.
- Станом на 09:00, було збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу "Шахед" і дронів-імітаторів різних типів.