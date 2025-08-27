О последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене – главных новостях за 1281 сутки полномасштабной войны сообщает 24 Канал.

