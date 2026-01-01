Однак це не скасовує обов’язку виконувати вимоги військового обліку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
Чи будуть надходити повістки після сплати штрафу?
У Міноборони кажуть, що повістки можуть надходити й надалі.
Якщо людині вручили повістку належним чином – особисто чи поштою – вона може вважатися належним чином попередженою керівником ТЦК та СП про наслідки неявки, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також статтями 336, 337 Кримінального кодексу України.
Зазначається, що систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.
Які зміни відбулися в процесі мобілізації?
Тепер у застосунку Резерв+ можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Потрібно завантажити Резерв+, перейти до розділу "Штрафи онлайн" та подати заяву про визнання порушення. Упродовж 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього можна сплатити штраф.
Окрім цього, Уряд забезпечить харчування громадян, які перебувають у ТЦК та СП під час мобілізації, коштом держави. Ініціатива, підтримана Кабінетом Міністрів, передбачає використання Каталогу продуктів харчування Збройних Сил України.
Також Міноборони України тестує онлайн-постановку на військовий облік через застосунок Резерв+ для чоловіків, які не перебувають на обліку та яким у 2026 році виповнюється 17 років, та для тих, що мають 25-59 років. Тоді як жінки, які підлягають військовому обліку за фахом, та чоловіки віком 18-24 років поки не можуть скористатися онлайн-постановкою.